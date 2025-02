REGIONALI 2025. E’ CLIMA ROVENTE TRA FI E M5S, MARTUSCIELLO: “DICHIARAZIONI FICO FANNO RABBRIVIDIRE”

“In Campania non sarà una partita tra chi si chiama Fico e chi si crede Fico. Le prime dichiarazioni del candidato del centrosinistra alla carica di Presidente della Regione fanno rabbrividire. L’idea che Napoli e la Campania possano tornare al 2007,quando le città erano invase dai rifiuti,farà riflettere ogni cittadino di questa regione. Spegnere il termovalorizzatore è una proposta che va contro la storia. La Campania merita serietà”. Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello,coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

Share on: WhatsApp