BOCCIATO EMENDAMENTO PER PROROGA MANDATO A RETTORI: AD UNISA STOP A RICANDIDATURA LOIA

La Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, nel pomeriggio di oggi, ha bocciato l’emendamento al Decreto Mille Proroghe, presentato da alcuni esponenti di Forza Italia, che puntava al prolungamento del mandato da Rettore per alcuni atenei del Sud Italia, tra i quali poteva rientrare anche quello di Salerno. Attorno al provvedimento c’è stato anche uno scontro politico, con Fratelli d’Italia e con il Senatore Antonio Iannone, che attraverso l’intervento del Ministro Ciriani e del Presidente della Commissione Balboni, hanno evidenziato l’assoluta carenza di motivazioni giuridiche per un emendamento che, ufficialmente bocciato, rende incandidabili i Rettori a fine mandato. Tra questi, ovviamente, c’è anche il Rettore di Unisa Vincenzo Loia che, a breve, concluderà, in maniera ufficiale, la sua esperienza alla guida dell’Ateneo Salernitano dove il prossimo 24 Febbraio si voterà per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un test, da molti, considerato fondamentale per valutare il peso specifico di ogni singolo candidato alla carica di Rettore.

Share on: WhatsApp