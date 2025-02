IL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI: “UNA NORMA PER AGEVOLARE IL VOTO DEI GIOVANI”

Attualmente è “in fase di definizione un accordo tra i ministeri dell’Interno, dell’Istruzione e dell’Università per promuovere, a livello territoriale, protocolli tra prefetture, istituti scolastici e atenei, finalizzati a stimolare negli studenti la partecipazione attiva ai meccanismi democratici, anche attraverso l’esperienza di elettore e di componente di seggio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in aula alla Camera a un’interrogazione sulle iniziative volte a promuovere, con riferimento alle prossime consultazioni referendarie, la più ampia partecipazione e informazione dei cittadini, anche attraverso l’introduzione della possibilità di votare presso il domicilio per i cosiddetti fuori sede.

“Circa il voto degli elettori ‘fuori sede’, la Camera dei deputati, nel luglio del 2023, ha approvato una norma di delega al governo per la disciplina della materia e, attualmente, il provvedimento è all’attenzione del Senato”, ha aggiunto.