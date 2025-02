CAVA DE’ TIRRENI. LE INDAGINI GIUDIZIARIE TENGONO LA POLITICA CON IL FIATO SOSPESO

E’ un momento di grande preoccupazione a Cava de’ Tirreni dove ben due inchieste giudiziarie, legate all’utilizzo dei fondi comunali per fini diversi da quelli istituzionali, stanno tenendo la politica con il fiato sospeso. E’, soprattutto, la maggioranza del Sindaco Servalli ad attendere eventuali sviluppi delle indagini che potrebbero avere, anche, ripercussioni sulle prossime elezioni comunali. Tutti si chiedono quale potrebbe essere il livello di coinvolgimento della parte politica nelle indagini che, almeno per il momento, riguardano ed interessano solo alcuni dirigenti dell’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni. La situazione è, davvero, delicata: tutti attendono che, da un giorno all’altro, possa accadere qualcosa. Anche i rappresentanti dell’opposizione sono alla finestra, in attesa degli eventi, per quella che è una inchiesta che mette sotto i riflettori l’utilizzo del denaro pubblico.

Share on: WhatsApp