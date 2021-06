CONTE RIPARTE DA CASALINO: IERI UFFICIALIZZATA AI GRUPPI LA SUA ASSUNZIONE

Il motore della propaganda, in casa MS5, è pronto a riaccendersi e questa volta, alla guida della macchina, ci sarà Rocco Casalino, l’ex portavoce di Palazzo Chigi ai tempi di Conte. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il nome di Rocco Casalino, nella giornata di ieri, è stato formalizzato ai gruppi del MS5 di Camera e di Senato, per occuparsi di comunicazione ed in modo particolare di Coaching TV, ovvero scelta degli ospiti all’interno delle trasmissione televisive che si occupano di politica.

La prima mossa di Giuseppe Conte, dunque, è mettere le mani sulle strategie di comunicazione del Movimento 5 Stelle, attraverso il suo uomo di fiducia che si occuperà di scegliere gli ospiti nei salotti Tv.