MARESCA CANDIDATO A NAPOLI, CIRIELLI RICORDA AL PD I PRECEDENTI DEI MAGISTRATI IN POLITICA

Lo scrive il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

Così come sorprende tuttora, inoltre, il suo silenzio sulle correnti della magistratura che, come dimostrato dallo scandalo Palamara, erano organiche prima ai Ds e poi al Pd partecipando all’attività politica del suo partito, prima come magistrati e poi come parlamentari. Insomma, visto che Letta ha scoperto ora l’esistenza della questione legata all’intreccio tra politica e magistratura, faccia sostenere al Pd la proposta di istituire una commissione d’inchiesta presentata da Fratelli d’Italia a prima firma Andrea Delmastro