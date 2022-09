COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “LEGGE SU CLIMA, FONDI PNRR E RINNOVABILI PER CRISI CLIMATICA”

“Per scongiurare conseguenze ancor più drammatiche della crisi climatica, la politica deve agire con provvedimenti immediati e sguardo lungo. Noi di Impegno Civico siamo la sola forza che propone in Italia, unico Paese europeo a non averla ancora, l’approvazione di una legge sul clima”. Lo afferma in una nota Cosimo Adelizzi, candidato capolista di Impegno Civico con Luigi di Maio alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale che ricomprende tutti i comuni delle province di Salerno e Avellino.

“Bisogna intervenire con una normativa strutturale e articolata che determini nuovi modi di produrre e consumare – continua Adelizzi –. La nostra proposta di legge, che stiamo mettendo a punto nel dettaglio insieme a tutti i soggetti coinvolti, affronta il tema in maniera programmatica, approfondita e con obiettivi misurabili in termini di anidride carbonica ridotta, di efficientamento energetico, di riduzione dell’inquinamento e di incentivi per la creazione dei nuovi lavori verdi”.

“Per la transizione ecologica possiamo anche contare sulle ingenti risorse che il PNRR mette a disposizione e sappiamo di dover sfruttare questa grande opportunità al meglio, senza preclusioni aprioristiche –prosegue il candidato di Impegno Civico-. La questione ambientale è strettamente legata a quella energetica. Per questo abbiamo il dovere di puntare subito e senza esitazione sulle fonti di energia rinnovabile. Solo così possiamo tutelare l’ambiente e garantire l’indipendenza energetica al nostro Paese. Non arretreremo di un passo nella lotta per la difesa dell’ambiente: le future generazioni hanno il sacrosanto diritto di vivere in un mondo sano, pulito e giusto” conclude il parlamentare.