COSIMO ADELIZZI (M5S): “CONTAGI IN CALO, GIUSTO RIAPRIRE IN SICUREZZA”

Uno studio pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità ha fatto emergere alcuni dati incoraggianti: trentacinque giorni dopo la somministrazione della prima dose di vaccino il rischio di decesso per covid cala del 95%, il rischio ricovero del 90% e quello di contrarre l’infezione dell’80%. La curva dei contagi sta scendendo e così anche il numero dei decessi.

«È giusto che il ritorno alla normalità avvenga nel rispetto delle doverose precauzioni e con un atteggiamento di necessaria prudenza, perché il nostro scopo deve essere tutelare la salute e anche l’economia facendo in modo che non si debba tornare indietro – ad affermarlo è Cosimo Adelizzi, deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera-. Il miglioramento dei dati relativi ai contagi e i primi effetti della campagna di vaccinazione ci consentono di pensare a un superamento graduale del coprifuoco. Dobbiamo però allo stesso modo elaborare delle strategie che consentano ad alcuni settori, come ad esempio la ristorazione e il turismo, di ripartire con una maggiore tranquillità, con la giusta programmazione e con sostegni concreti dopo un anno oggettivamente difficile. Accompagnati dallo spirito di unità e di collaborazione che serve in questa fase complicata, lavoriamo per la ripresa dell’Italia» conclude il parlamentare.

