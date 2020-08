COSTABILE SPINELLI: DALLA BATTAGLIA PER FRENARE IL COVID 19 ALLE ELEZIONI REGIONALI

Tra qualche giorno Costabile Spinelli non sarà piu’ sindaco di Castellabate perchè la legge elettorale per le Regionali impedisce ai sindaci dei comuni con piu’ di 3.000 abitanti di partecipare alle elezioni: bisogna dimettersi o, comunque, non essere piu’ sindaco in carica al momento del deposito delle liste. Una norma, alquanto singolare, perchè vieta a tutti i sindaci (dal centro sinistra al centro destra) di poter partecipare ad una competizione elettorale nella quale la conoscenza dei territori, l’esperienza maturata all’interno di un’amministrazione comunale contano. E non poco. E’ per questo che Costabile Spinelli ha accettato la sfida di affrontare le elezioni regionali con Forza Italia, il partito nel quale milita ed ha militato, lo stesso con il quale, nel marzo del 2018, sfioro’ l’elezione al Senato nel Collegio Salerno Sud. Dopo aver, negli ultimi quattro mesi, difeso con ogni mezzo la sua comunità dalla presenza del Covid 19, dopo aver fatto di tutto per consentire al turismo di riprendere, in piena sicurezza, è il momento di lanciarsi nella campagna elettorale per le Regionali 2020.

