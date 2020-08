COVID 19. IL GOVERNO DETTA LE NUOVE REGOLE PER IL VOTO DEL 20 E 21 SETTEMBRE

Seggi all’interno degli Ospedali Covid 19 e seggi volanti anche per chi, alla data del voto del 20 e 21 settembre, si dovesse trovare in isolamento fiduciario. Scheda inserita direttamente dall’elettore nell’urna, senza il tradizionale passaggio di mano con lo scrutatore e spazi diversi dalle scuole, ove possibile, per l’allestimento dei seggi. Sono queste alcune delle novità che emergono dal decreto che il Ministro dell’Interno Lamorgese ha firmato, in vista della tornata elettorale del 20 e 21 settembre, che, almeno per il Referendum sul taglio dei Parlamentari, interesserà l’intero territorio nazionale.

