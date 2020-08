IMMA VIETRI (FDI): “MAI PIU’ ULTIMI? SOLO UNO SLOGAN ELETTORALE DI DE LUCA”

«Si era candidato cinque anni fa assicurando: “Mai più ultimi”. E qualche classifica comincia a far luce sulla capacità del governatore De Luca di mantenere gli impegni con risultati tutt’altro che lusinghieri»

. Imma Vietri, dirigente di Fratelli d’Italia e candidata al Consiglio Regionale commenta così

i dati del dossier di Eurispes che collocano i cittadini di Napoli e Salerno al secondo e terzo posto in Italia

nella graduatoria dei più tartassati. «Ancora una volta sono i dati concreti a smascherare gli inganni degli

impegni non mantenuti. I tributi locali – afferma Imma Vietri – contribuiscono in maniera pesante a

frenare lo sviluppo dei nostri territori: più tasse da pagare, meno soldi da investire. Oltretutto, i cittadini

sono costretti a pagare prezzi salatissimi per i servizi, spesso carenti, che vengono loro offerti»

.

Napoli e Salerno, rispettivamente con 7658 e 7648 euro, si piazzano alle spalle della sola Reggio

Calabria. «Ma quello che impressiona – sostiene la dirigente di Fratelli d’Italia – è il divario con le città

del Nord-Est, dove si paga in media 700 euro in meno di tasse l’anno. A fare la parte dell’esattore esoso è

proprio la Regione con l’addizionale Irpef e il bollo auto. Senza contare le imposte regionali che gravano

direttamente sulle aziende e che non sono prese in considerazione nell’analisi condotta da Eurispes»

.

«Sottrarre risorse al circuito economico ha un senso se quelle risorse servono a garantire servizi e

infrastrutture capaci di favorire lo sviluppo. Viceversa, se rappresentano solo un costo, come nel caso

della Campania, si trasformano in un boomerang per l’intera economia oltre che una zavorra per le

famiglie che rallenta i consumi. Appare chiaro, ormai, come occorra una inversione di rotta, con una

politica capace di azionare meccanismi virtuosi per la crescita del territorio. Ed è ciò che intendono fare

Fratelli d’Italia, la coalizione di Centrodestra e il suo candidato presidente Stefano Caldoro»