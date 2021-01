CRISI DI GOVERNO. LA BOMBA DI CALENDA E LA TELEFONATA DI MASTELLA

Altro che trattative riservate e telefonate coperto da segreto: è scoppiata una vera e propria bufera dopo la pubblicazione di un post di Carlo Calenda nel quale l’attuale candidato sindaco a Roma sbugiardava il tentativo di Mastella di fare campagna acquisti.

“Comunque anche io ho avuto l’onore di una simpatica telefonata di Clemente Mastella”, scrive Calenda, “una roba tipo tu appoggi Conte ed il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini.”.

A distanza di pochi minuti Mastella ha provato a mettere una toppa scrivendo “Sei una persona di uno squallore umano incredibile. Ti ho telefonato per chiederti cosa facevi. E mi hai detto che eri contro Renzi. Allora sei per il Pd? No mi hai risposto.” Poi la stoccata: “sei rimasto quello che conosce al Cis di Nola per le segnalazioni”.