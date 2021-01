SUPER BONUS 110%. FRANCO PIERRO: “OCCASIONE STORICA, SIMILE AL PIANO MARSHALL”

E’ per questa ragione che la società Fratelli Pierro ha deciso di investire risorse economiche ed umane nel Progetto Superbonus 110% che ci vede, in una prestigiosa partnership, con i marchi di Eni e di Harley Dikkinson i quali rappresentano una ulteriore garanzia per la serietà delle nostre iniziative imprenditoriali.”

Lo scrive Franco Pierro, Amministratore della Società Fratelli Pierro.

Da decenni non esisteva un provvedimento che mettesse insieme vantaggi economici per le famiglie ed opportunità concrete di crescita e di sviluppo per le imprese: il Piano Superbonus 110% riesce a coniugare questi due elementi, caratterizzandosi anche come un progetto a forte ricaduta sociale ed economica.

Con un intervento di ristrutturazione si migliora e si arricchisce l’enorme patrimonio immobiliare del nostro Paese, con i lavori e le forniture si consente a tante famiglie di operai, tecnici ed imprenditori di avere un futuro con meno incertezze.

Il tutto, poi, avviene nel pieno rispetto dell’ambiente: non c’è altro consumo di suolo ed i miglioramenti che vengono apportati agli immobili consentono anche di ridurre il fabbisogno energetico di ogni singola unità abitativa.

Ecco perché credo davvero che l’avvio, su di una vasta base, dei lavori del Superbonus al 110% rappresenta una delle ultime occasioni per l’Italia di tornare a crescere, ad essere competitiva, a rimanere quel meraviglioso Paese nel quale tutti noi vogliamo continuare a vivere ed a lavorare.