DA BARONISSI A NOCERA SUPERIORE, CAPACCIO E SARNO: LE SFIDE PER LE COMUNALI 2024

Quattro comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale per la tornata della prossima primavera in Provincia di Salerno. Sarà un voto importante, quello per le amministrative del prossimo anno, considerati i comuni ed anche i sindaci uscenti sui singoli territori.

A Capaccio è il momento per la conferma di Franco Alfieri con il suo secondo mandato da sindaco, dopo aver guidato già il Comune di Agropoli ed anche la Provincia di Salerno. Una candidatura, quella di Alfieri, data per scontata e, praticamente, già in campo.

A Baronissi, invece, dopo 10 anni non ci sarà piu’ il sindaco venuto da Salerno: Gianfranco Valiante, chiamato nel 2014 a dirimere una frattura interna al centro sinistra del Comune della Valle dell’Irno.

Fuori dai giochi, con modalità anche piu’ rocambolesche, a Sarno l’ex Sindaco Giuseppe Canfora, dichiarato decaduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per la vicenda Asi, quando lo stesso Canfora era a Palazzo Sant’Agostino, come Presidente della Provincia.

Infine, Nocera Superiore con il grande dubbio sul nome che sarà espresso dal Sindaco uscente Cuofano che, di recente, ha fatto pace con il Partito Democratico di Salerno: chi sosterrà la sua scelta ? Ah, saperlo….