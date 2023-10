EUROPEE 2024. FDI STRINGE SUI CANDIDATI DELLA CAMPANIA: UNO PER OGNI PROVINCIA

Fratelli d’Italia, in vista della convention di Avellino, in programma domenica prossima 22 Ottobre, inizia anche a stringere i tempi per la scelta dei candidati per le Europee in Campania: l’idea è quella di avere un nome per ciascuna delle Province di quella che è la Regione piu’ importante, per numeri, dell’intero collegio del Sud Italia con Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise e Calabria.

Prima i Congressi Provinciali, poi, quasi immediatamente, l’indicazione del nome del candidato o della candidata per la prossime elezioni Europee del 9 Giugno 2024. Un fine d’anno di grande impegno in Campania per il partito di Giorgia Meloni a partire dall’appuntamento regionale di domenica 22 Ottobre ad Avellino.