SAN VALENTINO TORIO E SAN MARZANO SUL SARNO: NASCE IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

“Con Decreto della Regione Campania N°929 del 13/10/2023 viene riconosciuto il DDC San Valentino- San Marzano, con capofila il Comune di San Valentino Torio con l’iscrizione nell’elenco regionale. Portiamo a casa un altro risultato fondamentale per la nostra città, ci dotiamo di uno strumento per attrarre fondi e candidarci a nuove opportunità di crescita per i commercianti.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

I Distretti del commercio rappresentano strumenti necessari per costruire strategie comuni e sinergiche tra le imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali per dare un nuovo impulso all’economia locale. Andiamo avanti con i fatti. Ringrazio per l’ impegno profuso l’ Assessore al Commercio Rosanna Ruggiero, l’ Arch. Onofrio Abronzo e la dott.ssa Annamaria Vastola dell’ Ufficio SUAP.