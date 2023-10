MONTORO, COMUNALI 2024. NASCE FUTURA MONTORO: “AGIRE ORA, PENSANDO AL FUTURO”

Mentre nella maggioranza del Sindaco Giaquinto regnano confusione e litigi, nella parte che si propone come soluzione alternativa all’attuale governo comunale di Montoro nasce la lista-movimento Futura Montoro che, come si legge nel comunicato che ne annuncia l’arrivo, ha come obiettivo principale “agire ora, pensando al futuro”. Futura Montoro, nella nota di presentazione, annuncia già una serie di eventi pubblici, confronti con i cittadini su alcuni temi particolarmente sentiti dove, secondo il loro giudizio, l’amministrazione del Sindaco Giaquinto ha fallito: obiettivo rivolto, prima di ogni altra cosa, al tema dell’ambiente ai piccoli e grandi interventi di urbanistica, ai trasporti pubblici. Un manifesto politico che punta a fare emergere quanto non sia stato fatto nell’arco degli ultimi 4 anni e mezzo, con l’obiettivo di proporsi come soluzione ai problemi mai affrontati, nel corso del proprio mandato, dal primo cittadino di Montoro Girolamo Giaquinto.

