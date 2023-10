GUERRA IN MEDIORIENTE: SECONDO IL VIMINALE IN ITALIA OLTRE 28MILA OBIETTIVI SENSIBILI

Sono 28.707 gli obiettivi considerati ‘sensibili’ sull’intero territorio nazionale, 205 dei quali riferibili al mondo ebraico e allo Stato d’Israele, per lo piu’ diplomatici e religiosi. E’ quanto si apprende da fonti del Viminale a conclusione del nuovo Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza convocato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi all’indomani dell’attacco di Arras. Al centro della riunione, cui hanno preso parte i vertici delle Forze di polizia e di intelligence, i riflessi in Italia del conflitto israelo-palestinese. Non sarebbero emersi allarmi specifici ma il livello di attenzione resta molto elevato ed è stata ribadito il rafforzamento di tutte le misure di prevenzione.

