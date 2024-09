DA DE LUCA NUOVE CRITICHE NEI CONFRONTI DEL PD: “ALTERNATIVA A QUESTO GOVERNO NON C’E'”

“Il campo largo? Questo termine segnala una difficoltà di comunicazione del centrosinistra, anche a livello di linguaggio siamo lontani da un cristiano normale. Cos’è questo campo largo? Chiamiamola la coalizione di centrosinistra”. Lo ha detto a SALERNO il governatore Vincenzo De Luca durante Agrifood Future, evento organizzato da Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno. “Quando tentiamo di ragionare con la gente, la domanda che ci fanno è la stessa: qual è l’alternativa a questo Governo? E qui la risposta non c’è, perché l’alternativa non c’è. Dobbiamo capire che si va al governo se si ha una coalizione ampia ed un programma che parla alla maggioranza dei cittadini italiani”, ha proseguito De Luca. “Vinci le elezioni se le famiglie immaginano che alla tua vittoria politica si abbina la possibilità di vivere meglio. Altrimenti perché ti devono votare? Quando era segretario del partito Zingaretti gli facevo questo ragionamento: ‘ad un cittadino che chiede perché ci deve votare io cosa dico? Non c’è una proposta chiara’. Oggi abbiamo avuto alcune piccole novità. C’è ad esempio una battaglia per finanziare la sanità pubblica, ma per anni ho ricordato al centrosinistra che ci sono vuoti programmatici enormi. Giustizia: abbiamo parlato per anni di eliminare l’abuso d’ufficio ma lo hanno cambiato gli altri, tra l’altro in modo sbagliato. Pubblica amministrazione e palude burocratica: l’Italia muore di burocratismo. Il Pnrr fallirà perché c’è un groviglio di pareri. Il Sud: cosa diciamo sul Sud? A parte De Luca che continua a combattere. Avevo proposto un piano per il lavoro per 300mila giovani del Sud. Neanche una parola è stata spesa”

