DE LUCA CI RIPENSA SULLE MASCHERINE ? L’ATTESA PER LA PUNTATA DI REPORT SULLA SANITA’

Le notizie, oggi, sono due: la prima è che De Luca sta ripensando l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, viste le temperature che si iniziano ad innalzare ma considerato anche in generale l’allarme che oramai va scemando in tutta Italia come anche in Campania.

La seconda, invece, è una notizia che, da qualche giorno, circola in tutti gli ambienti politici della Regione: la grande attesa per la puntata di Report, in onda questa sera a partire dalle 21:20, interamente dedicata alla gestione dell’emergenza Covid 19 in Campania. Cosa saranno stati capaci di scovare i giornalisti della nota trasmissione di indagine della Rai ? Gli appalti per l’acquisto delle mascherine, quelli per la realizzazione degli ospedali Covid oppure la gestione dei rapporti con le strutture private della sanità in Campania ?