DE LUCA FERMA ANCORA LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PIZZE: “GLI ABBIAMO DATO 2.000 EURO”

Forse ha cambiato idea all’ultimo minuto, anche per una serie di pressione di altre forze politiche, a cominciare dalla Lega di Matteo Salvini: sta di fatto che il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ancora una volta, ha lasciato a casa pizzaioli e ristoratori che avevano sperato di poter riaprire, come già avviene in tutta Italia, per la consegna a domicilio.

Il Presidente De Luca lo ha annunciato nel corso della sua consueta tribuna televisiva e social del venerdi’, ricordando che nel piano straordinario di interventi per il settore del turismo e della ristorazione è previsto un contributo a fondo perduto di 2.000 euro.