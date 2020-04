SALERNO. LUCIA MAZZOTTI: “NESSUNA POLEMICA CON IL COMUNE, C’E’ CHI SPECULA SU BONUS SPESA”

Arriva dalla consigliera comunale dei Progressisti per Salerno Lucia Mazzotti una netta presa di distanze dal comunicato che, nella giornata di oggi, è circolato circa le critiche mosse nei confronti dell’amministrazione per la gestione dei bonus spesa.

“Non c’è nessuna polemica”, sottolinea Lucia Mazzotti, “nei confronti della Giunta Comunale e del Sindaco Vincenzo Napoli. Alla base della mia condivisione del documento vi è un equivoco di fondo. Non è mia volontà criticare, in questa delicata fase, chi sta facendo uno sforzo enorme per rispondere alle esigenze di migliaia di famiglie salernitane. Non è mia volontà confondermi con quanti, da tempo, in maniera poco corretta, stanno speculando politicamente sul dramma del Coronavirus.”