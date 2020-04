SALERNO. ANTONIO FIORE E ROSA SCANNAPIECO: “ABBIAMO CHIESTO COINVOLGIMENTO COSTRUTTIVO, STOP A STRUMENTALIZZAZIONI”

“Lo scopo del documento firmato insieme ad un gruppo di consiglieri di maggioranza era quello di evidenziare la necessità di un ancor maggiore coinvolgimento degli eletti nelle iniziative messe in campo in modo egregio dall’Amministrazione.” E’ quanto sottolineano i consiglieri comunali di maggioranza Antonio Fiore e Rosa Scannapieco.

Lo spirito sotteso all’invito ad un maggiore coinvolgimento di noi consilgieri, in particolar modo in questa fase emergenziale, era e resta costruttivo.

Ci dissociamo pertanto da ogni altra infondata interpretazione strumentale

