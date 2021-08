DE LUCA, IL TERZO MANDATO, L’APPOGGIO DI LETTA ED IL SIMBOLO PD A SALERNO

Vincenzo De Luca sta combattendo l’ennesima battaglia all’interno del Partito Democratico: dopo il suo annuncio sulla volontà di approvare in Consiglio Regionale una modifica della Legge Elettorale per scavallare il vincolo del secondo mandato da Presidente, da Roma, dalla Segreteria Nazionale di Enrico Letta è calato il silenzio. Nè un si, nè un no ma, secondo i bene informati, l’apertura di una trattativa con il Vincenzo Imperatore della Campania perchè a Salerno, alle prossime elezioni Comunali, non si puo’ fare a meno del simbolo del Partito Democratico, soprattutto se in campo, per la campagna elettorale, c’è anche il figlio Piero, Vice Capogruppo alla Camera. Un ruolo formale ? Tutt’altro, il Vice Capogruppo riveste un incarico di forte connotazione politica ed anche ha anche spalancato le porte della ricandidatura e della rielezione alle prossime elezioni politiche, quando i posti a disposizione saranno dimezzati rispetto agli attuali. Ed allora un piccolo scambio è sempre possibile: un via libera ad una legge regionale a te, un simbolo del partito in lista a me.

