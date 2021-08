PONTECAGNANO FAIANO. PROSEGUE COLLABORAZIONE TRA COMUNE E CONFARTIGIANATO

Prosegue la collaborazione del Comune di Pontecagnano Faiano con Confartigianato Salerno.

Pubblicato, infatti, il nuovo calendario di incontri legati ai temi della Pianificazione della Carriera ed alla Creazione di Impresa, inclusi nel progetto Dare – Day one alliance for employement e patrocinati dall’ente di Via Alfani.

Per aderire all’iniziativa, destinata a giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni a titolo gratuito, basta collegarsi alla pagina salernoconfartigianato.it/darelabs/.

Il primo corso, a cura di Barbara Fossi, prevede due moduli: Career Planning e Mind Development.

Data d’inizio, martedì 21 settembre.

Il secondo, invece, con Roberto De Angelis , si focalizza sui seguenti argomenti: Impresa e Aspetto Sociale, Business Plan, Soft Skills dell’Imprenditore, Leadership d’Impresa e Team Working, Gestione del Tempo e delle Risorse, Comunicazione e Marketing.

Le lezioni partiranno il 22 settembre.

“Confermiamo con orgoglio e soddisfazione la collaborazione con Confartigianato Salerno, che continua il lavoro di approfondimento su temi di peculiare importanza per i nostri giovani cittadini.

Formare le ragazze ed i ragazzi ed avvicinarli con consapevolezza al mondo del lavoro, dell’impresa e della carriera, significa offrire loro nuove prospettive e nuovi scenari per il futuro.

Un sentito ringraziamento a tutta la macchina organizzativa dell’ente salernitano, che si impegna per garantire occasioni di confronto e di crescita personale e professionale”, ha dichiarato l’Assessore alla Formazione Rosa Lembo.

“Ancora i giovani al centro della nostra attività politica ed amministrativa. Con il contributo di Confartigianato Salerno, ed in particolare del Presidente Franco Risi, siamo riusciti a porre le condizioni affinché un numero consistente di persone possa accedere a conoscenze e competenze nell’ambito di corsi riconosciuti, importanti, che preparano ed indirizzano al mondo del lavoro, che è diritto e dovere di ogni cittadino. Auspico in una risposta significativa da parte delle ragazze e dei ragazzi del territorio e confido in una cooperazione sempre più fruttuosa con gli altri enti che abbiano a cuore il destino di questa comunità”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara