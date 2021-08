SIANO, COMUNALI 2021. GIORGIO MARCHESE CON UNA LETTERA ANNUNCIA LA SUA RICANDIDATURA

Il Sindaco uscente del Comune di Siano Giorgio Marchese, oggi, con una lettera aperta, ha annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali 2021.

Cari Sianesi

Si avvia alla conclusione il mio mandato da Sindaco.

In questi anni ho cercato di ricambiare la vostra fiducia servendo il nostro paese con il massimo dell’impegno e con onore, lavorando sodo e cercando di trovare soluzione ai tanti problemi che viviamo ogni giorno. È stato un mandato fantastico, positivo sotto tutti gli aspetti, nel quale, assieme alla mia squadra, abbiamo lavorato tanto ed i risultati non si sono fatti attendere e sono sotto gli occhi di tutti.

Ci sono stati però anche momenti molto difficili e duri da gestire, ho subito offese gratuite, qualche volta ho sbagliato, qualche volta ho avuto paura, come nella fase del Covid, ho fatto scelte impopolari a favore di tutti e non dei singoli, ma mai mi sono arreso ed ho sempre lavorato insieme alla mia splendida squadra per trovare la soluzione migliore per Siano.

Siano prima di tutto, Siano prima di ogni cosa!!!

Nel 2016 ho chiesto la vostra fiducia e Voi mi avete premiato con il voto, dandomi mandato di agire. C’è ora da continuare a lavorare per concludere i progetti che sono in fase di realizzazione e sviluppare altre idee al fine di garantire alle future generazioni una SIANO sempre migliore.

Per questo, con grandissimo onore mi ricandido a sindaco di SIANO!

Porteremo avanti un progetto chiaro e definito, una lista della società civile, con la riconferma di un gruppo operativo e coeso e coadiuvato da energie nuove, consapevoli che l’elemento centrale e più importante della lista SIANO AL CENTRO, sia il capitale umano di coloro che, in maniera concreta e trasparente, vogliono adoperarsi per la collettività e per realizzare un programma che non è certo quello dell’ultimo minuto, ma è frutto di una serie di incontri, contatti personali, esperienza, impegno e soprattutto tempo.

Noi ci siamo per continuare a lavorare per la nostra amata Siano, siamo pronti a operare per qualcosa e non certo contro qualcuno e se sono qui, se siamo qui, è perché questo percorso è stato fatto insieme ed ha senso solo se continua insieme.