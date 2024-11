DE LUCA, PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA ? DIMISSIONI A FINE ANNO O TRATTATIVA CON IL PD?

Un mese alla fine dell’anno 2024, 30 giorni a quella che potrebbe essere la scadenza anticipata della vita dell’attuale Consiglio Regionale della Campania perchè l’ipotesi che De Luca rassegni le dimissioni dopo l’ok alla Legge Finanziaria Regionale resta sempre in piedi. Restano ancora 30 giorni per scoprire le carte che ha in mano il Governatore della Campania: un punto forte o un semplice bluff? E’ chiaro che tanto, o tutto, dipende dall’atteggiamento che il suo partito, il Pd di Elly Schlein, avrà nei suoi confronti sul tema del terzo mandato: un primo appuntamento decisivo ci potrebbe essere il 14 Dicembre, in occasione della Assemblea Nazionale del Pd quando, dal dibattito, potrebbe venire fuori l’argomento “Regionali in Campania”. Se, a quel punto, da Roma dovesse essere confermata la linea dura di Elly Schlein, De Luca potrebbe pensare, in maniera ancora piu’ concreta, alle dimissioni anticipate, portando la Campania al voto per le Regionali a fine Marzo 2025. Una mossa coraggiosa, anche ardita, ma che metterebbe in difficoltà i suoi avversari: il Partito Democratico, ma anche il Centro Destra,

Share on: WhatsApp