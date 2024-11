NOCERA SUPERIORE. CARMINE AMATO: “GRAZIE A GOVERNO MELONI PER FINANZIAMENTI CULTURA”

Un ringraziamento in primis al nostro Viceministro Edmondo Cirielli, al Senatore Antonio Iannone, l’On Imma Vietri al Vice Coordinatore Regionale e Presidente Provinciale Giuseppe Fabbricatore, al Presidente cittadino Avvocato Concetta Galotto, al responsabile dipartimento fratelli d’italia Archeologia della provincia di Salerno Maria Grazia Terrone, e a tutta la classe dirigente agli iscritti e i simpatizzanti.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Nocera Superiore Carmine Amato.

“Sono 18 gli interventi per la provincia di Salerno inseriti dal Ministero della Cultura nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, per un importo complessivo di 4 milioni di euro (precisamente 4.098.300 euro), destinando la somma di (150.000 E) per l’archeologia a Nocera Superiore.

Sempre su sollecitazione del partito Fratelli d’ Italia nelle persone del Presidente Fabbricatore e del Presidente Cittadino Galotto è stata finanziata la rampa per disabili al Battistero Paleocristiano da una fondazione e da un noto imprenditore di Nocera Superiore.

L’attenzione per il territorio da parte di fratelli d’ Italia cresce sempre di più, sono previsti a breve finanziamenti per il turismo e non solo.

Il Nostro partito non guarda al colore politico delle diverse amministrazioni, il nostro partito è vicino alle problematiche dei cittadini sia di Nocera Superiore e dell’intera Provincia di Salerno, lavorando con dedizione e amore per il proprio territorio.