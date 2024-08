DE LUCA-RENZI, L’INCONTRO RINVIATO A SETTEMBRE: DAL REFERENDUM AL TERZO MANDATO

Si terrà, direttamente, a Settembre l’incontro tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il leader di Italia Viva Matteo Renzi, previsto per la fine di luglio, salvo essere annullato per gli eventi luttuosi di Scampia. Al centro del confronto, come era già previsto per la prima riunione, la raccolta firme per il referendum sull’autonomia differenziata, ma è probabile che, a settembre, quando i due si incontreranno, i temi caldi saranno altri come ad esempio la scelta delle candidature per le Regionali di Umbria e Liguria. Campo largo con o senza Renzi ? Alleanza allargata di centro sinistra con o senza Italia Viva ?

E poi, almeno per la Campania, il tema del terzo mandato per Vincenzo De Luca che puo’ contare su Italia Viva, da sempre all’interno della sua coalizione ed anche presente in Giunta con l’Assessore all’Agricoltura Caputo che, alle ultime Europee, è sceso in campo con la federazione voluta da Matteo Renzi.