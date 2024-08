REGIONALI 2025. PSI IN CAMPO CON ANDREA VOLPE, VINCENZO SERVALLI, PASQUALE SORRENTINO E UNA DONNA DELL’AGRO

Il Partito Socialista Italiano è al lavoro per la composizione della lista per le prossime elezioni regionali in Campania: per la provincia di Salerno, come è facile intuire, si parte dal Consigliere Regionale uscente Andrea Volpe che, nel corso della consiliatura ancora in corso, ha ricoperto anche l’importante incarica di Questore nell’Ufficio di Presidenza.

Della lista, di sicuro, farà parte l’attuale consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, Vice Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro nel cuore del Cilento.

Ultime perplessità da chiarire, invece, per il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, giunto al suo terzo mandato, convinto di voler affrontare la prossima tornata per le Regionali.

Dall’agro, invece, arriverà il nome di una donna, sostenuta da Salvatore Bottone, dirigente del PSI, che è già al lavoro per la sua candidatura a Sindaco di Pagani.