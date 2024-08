I BANCHETTI DI FDI PER LE RIFORME DEL GOVERNO MELONI: BARONISSI, SCAFATI E POSITANO LE TAPPE DEL TOUR

Primo appuntamento a Baronissi, nel cuore della Valle dell’Irno, dove, appena qualche settimana fa, si è conclusa la campagna elettorale per le Comunali che ha visto il ritorno in Consiglio Comunale di FDI con il candidato sindaco Tony Siniscalco. E proprio da Baronissi è partito il mini tour che il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia terrà, in questo fine settimana, in Piazza, per spiegare le riforme del Governo Meloni.

A Baronissi, insieme con simpatizzanti e dirigenti locali del partito di Giorgia Meloni, il Coordinatore Regionale e Senatore Antonio Iannone, la parlamentare Imma Vietri, ma anche l’europarlamentare Alberico Gambino, il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri.

Oggi sarà la volta di Scafati, poi, domani sabato 10 Agosto, appuntamento tra i suggestivi vicoli di Positano, la località turistica per antonomasia di tutta la Provincia di Salerno.