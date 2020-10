DE LUCA VUOLE IL LOCKDOWN TOTALE. E PER LA CAMPANIA POTREBBE SCATTARE LUNEDI’

“I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale.”

Lo scrive su Fb il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”.