DEAFORM. UN CORSO GRATUITO PER IDRAULICO FORESTALI CON UN BONUS DA 1.000 EURO PER I PARTECIPANTI

In un momento di crisi e di indecisione, c’è anche chi investe sul futuro dei giovani e sulla formazione delle nuove generazioni: è il caso della società DEAFORM, ente di formazione professionale, accreditato alla Regione Campania e operatore di catalogo formativo per Fondimpresa, che ha promosso un corso di formazione gratuito per Idraulico Forestali al termine del quale, ai partecipanti, verrà riconosciuto un bonus da 1.000 euro.

Il corso, articolato su 600 ore, è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 34 anni, privi di occupazione, in stato Neet o No-Neet.

L’iscrizione è completamente gratuita e, come forma di incentivo alla partecipazione, è previsto al termine del corso un bonus da 1.000 euro per i partecipanti.

Deaform è una realtà impegnata da svariati anni al fianco di persone e imprese per favorire lo sviluppo professionale ed umano delle aziende e dei consulenti.

Attualmente è la prima società in Campania per i servizi di apprendistato e punto di riferimento territoriale per le formazione aziendale con Fondimpresa.

0828/1843526 deaform@email.it www.deaform.com Per ogni informazione è possibile contattare DEAFORM