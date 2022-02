FORZA ITALIA. LE DONNE ED IL PARTITO: SFIDA IN ROSA PER IL NUOVO COORDINAMENTO

Ci sono le donne al centro del confronto politico di Forza Italia a Salerno per la scelta del nuovo Coordinamento Provinciale. Donne azzurre che si giocano la leadership territoriale del partito di Silvio Berlusconi che, dopo una lunga fase di crisi, adesso, negli ultimi sondaggi, è tornato a superare il 10%. Da un lato il Ministro del Sud Mara Carfagna, figura di spicco di Forza Italia, che dice e non dice ma che, per una questione di rispetto dei ruoli, dovrà necessariamente essere coinvolta nella scelta del nome del successore del compianto Enzo Fasano. Dall’altra parte c’è l’europarlamentare Lucia Vuolo, nome voluto direttamente da Antonio Tajani e Licia Ronzulli che spingono per un totale rinnovamento all’interno del Coordinamento Provinciale di Forza Italia. Ed intanto, altre due donne, la deputata Marzia Ferraioli e la europarlamentare Isabella Adinolfi si sono conquistate un ruolo all’interno del Coordinamento Regionale di Forza Italia in Campania.

