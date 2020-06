DOMANI 2 GIUGNO FRATELLI D’ITALIA IN 5 PIAZZE DELLA REGIONE CAMPANIA

“Fratelli d’Italia sarà in piazza il 2 giugno, dalle ore 11 alle ore 13, per rappresentare cittadini, imprese, categorie professionali e famiglie dimenticate e tradite da Governo e Regione a seguito dell’emergenza coronavirus”. Lo dichiara il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, il Senatore Antonio Iannone.



“la Festa della Repubblica simboleggia il valore della Patria ed incarna l’orgoglio dell’appartenenza alla Comunità Nazionale – aggiunge Iannone – pertanto saremo presenti nella città metropolitana e le quattro province: a Napoli in piazza Matteotti (piazza delle poste), ad Avellino, in corso Vittorio Emanuele, a Caserta, in piazza Gramsci, a Benevento, in piazza Castello, e a Salerno abbiamo scelto invece il Comune di Santa Marina dove ci ritroveremo in piazza del Popolo presso il porto di Policastro-Bussentino a dimostrazione dell’attenzione del nostro Partito anche per i piccoli Comuni che sono uno scrigno inestimabile dell’identità e dell’economia turistica.

Fratelli d’Italia con le altre forze di centrodestra, terra’ tutte le manifestazioni nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale ed ogni altra norma di sicurezza per la tutela della salute, stringendo il Tricolore simbolo di una Nazione che vuole rinascere con una nuova politica fatta di valori e territori tradotti in azioni concrete. Queste manifestazioni sono solo il prologo di una grande mobilitazione di popolo che organizzeremo nel prossimo mese di Luglio insieme al nostro Leader Giorgia Meloni ed il centrodestra.”