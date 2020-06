DA OGGI SCATTA LA PROROGA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA

Senza l’emergenza Codiv 19, oggi 1 giugno 2020, sarebbe stato il giorno dei commenti e della conta dei voti dopo le Regionali che si sarebbero dovute tenere proprio il 31 Maggio.

E proprio per questo da oggi scatta una proroga di legge, per i Presidenti, le Giunte ed i Consigli Regionali, che durerà fino al 31 Agosto 2020. Tutti rimarranno al proprio posto fino alle elezioni regionali che, come pare, si terranno nel mese di settembre con la data che continua a cambiare di giorno in giorno: il 6, il 13, il 20 o il 27? Di piu’ non si puo’ fare, anche perchè settembre ha solo 4 domeniche a disposizione.