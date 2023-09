DOMANI A NAPOLI DE LUCA CHIUDE LA FESTA DELL’UNITA’: TRA CONGRESSO E TERZO MANDATO

E’ atteso per domani, alle Terme di Agnano, l’intervento di chiusura della Festa dell’Unità Regionale, affidato al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Dopo le aperture da parte della Segreteria Nazionale del Pd sulla celebrazione del congresso regionale del partito, che si terrà nel mese di gennaio del 2024, adesso resta sul tavolo la questione del terzo mandato: nel corso dell’evento di Agnano, l’ex Presidente della Camera Roberto Fico (Movimento 5 Stelle) ha espresso la sua contrarietà, mentre la segretaria nazionale Elly Schlein ha preferito la strada del silenzio. Probabile che l’intervento di De Luca, piu’ che sul futuro del Partito Democratico, sarà incentrato proprio sul tema del terzo mandato: dalla possibilità che il Consiglio Regionale intervenga, in maniera autonoma, con una propria legge all’eventualità che a sciogliere il nodo sia, direttamente, il Parlamento con una norma che riguardi non solo la Campania ma tutte le Regioni e, forse, anche i Comuni.

Share on: WhatsApp