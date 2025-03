DOPO CALDORO CHI SARA’ IL CAPO DELL’OPPOSIZIONE ? IN POLE POSITION SEVERINO NAPPI

Le dimissioni dalla carica di Consigliere Regionale di Stefano Caldoro, al quale, lunedi’ 10 Marzo, subentrerà Lucia Di Scala, hanno aperto, all’interno del Centro Destra, il dibattito per la successione al ruolo di capo dell’opposizione che non è solo un incarico politico, ma anche amministrativo, considerato che esiste un vero e proprio ufficio al servizio dello stesso. Nessun incontro ufficiale, nessuna riunione per discuterne, ma dalla Lega, anche per una ragione di anzianità di servizio all’interno del Consiglio Regionale, c’è già la proposta di eleggere quale capo dell’opposizione Severino Nappi, almeno fino al voto per le Regionali di Novembre. La Lega rivendica il ruolo anche per il numero di consiglieri che, pero’, sarà bilanciato, nel prossimo consiglio, con l’ingresso della Di Scala, già pronta ad aderire a Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni chiede che gli venga assegnato il ruolo di Capo dell’Opposizione in Consiglio Regionale, ma tutti gli uomini in carica, tra ufficio di Presidenza e Presidenza di Commissione, ricoprono un incarico.

Share on: WhatsApp