SAN VALENTINO TORIO. IL CARNEVALE DEI RECORD, 10.000 IN PIAZZA PER IL FINALE

San Valentino Torio, il Comune dell’Agro guidato dal Sindaco Michele Strianese, si conferma leader nell’organizzazione degli eventi ed anche per il Carnevale 2025 registra un pienone in Piazza per la serata conclusiva degli appuntamenti con le sfilate per le strade del centro cittadino.

“Per questo spettacolare e partecipatissimo Carnevale 2025,” scrive Michele Strianese, ” un ringraziamento caloroso ed i piu’ sinceri complimenti vanno all’ ASSOCIAZIONE CARNEVALE SANVALENTINESE, al suo Presidente Salvatore Cirillo, a tutti i giovani volontari dell’ associazione che hanno realizzato questi straordinari carri allegorici ed organizzato questo fastastico programma, per il divertimento di bambini, giovani, adulti.

Questa sera oltre 10.000 in Piazza Unita’ d’ Italia…!!! Un successo straordinario.”