SAN CIPRIANO PICENTINO. IN CONSIGLIO COMUNALE ARRIVA IL BILANCIO DI PREVISIONE

E’ stato convocato per oggi, giovedi’ 6 marzo, a partire dalle 18:00, il Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino che, all’ordine del giorno, avrà anche l’approvazione del bilancio di previsione 2025. Un documento al quale, da tempo, l’amministrazione guidata dal Sindaco Sonia Alfano stava lavorando: già approvato in Giunta, il bilancio di previsione, anche per l’anno in corso, nonostante le difficoltà economiche dell’ente, non prevede alcun aumento delle tariffe comunali che restano invariate, rispetto all’anno precedente.

Share on: WhatsApp