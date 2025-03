VALLE DELL’IRNO. FDI A CONGRESSO VENERDI’ 7 MARZO A BARONISSI, FISCIANO, SAN SEVERINO E PELLEZZANO

E’ tutto pronto, nei comuni della Valle dell’Irno, per la celebrazione dei congressi cittadini di Fratelli d’Italia: venerdi’ 7 Marzo il voto per i tesserati del partito di Giorgia Meloni interesserà numerosi centri della zona, dove si voterà per il rinnovo dei dirigenti cittadini di Fdi. Ecco il calendario completo degli appuntamenti.

Pellezzano

Studio legale AVV. Berritto

Via L. Cacciatore 32

Ore 9.30/11.00

Fisciano

Cascina San Michele

Via Le Selve 71

Ore 11:30/13:00

Bracigliano

Circolo FDI Piazza Tuoro

Ore 14.30/16:00

Mercato San Severino

San Severino Park hotel via Bagnara 12

Ore 16:00/18:00

Baronissi

Circolo Fdi via Ferreria 123

Ore 18:00/20:00