PROVINCIALI 2025. CENTRO DESTRA FERMO AL PALO TRA VETI E DUBBI SULLA CANDIDATURA

Il Centro Destra della Provincia di Salerno è fermo al palo, in vista delle prossime elezioni Provinciali in programma, il prossimo 6 aprile, per l’elezione del solo Presidente della Provincia. Nessun passo in avanti, anzi, qualche piccolo passo indietro, perchè sta maturando l’idea di attendere le mosse del Pd, approfittare di eventuali spaccatura interne al centro sinistra e giocare di rimessa. Il veto posto sul nome di Pasquale Aliberti, candidatura proposta da Forza Italia in maniera ufficiale, al di là delle colorite dichiarazioni del primo cittadino di Scafati, ha fermato le trattative all’interno della coalizione di centro destra che deve fare i conti, tra le altre cose, anche con la raccolta delle firme: sono oltre 300 quelle necessarie per la presentazione della candidatura ovvero il 15% degli aventi diritto. Numeri che, in una Provincia come quella di Salerno, dove i comuni sono per lo piu’ a trazione Partito Democratico, non sono facili da raggiungere per l’intera alleanza di Centro Destra.

