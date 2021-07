DRAGHI METTE A SEDERE LEGA E M5S: DECRETO GREEN PASS E FIDUCIA SU RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Un colpo alla Lega, un colpo al Movimento 5 Stelle: due avvertimenti ai principali azionisti del suo governo proprio alla vigilia dell’inizio del Semestre Bianco. Mario Draghi non cede ai partiti, soprattutto quelli che dall’interno dell’esecutivo sono ancora pronti a fare opposizione: e cosi’ nella stessa giornata annuncia l’approvazione del Decreto Legge sul Green Pass – che Salvini non voleva – e preannuncia che sulla Riforma della Giustizia – che non è proprio l’ultimo dei decreti – si andrà avanti con la fiducia. Due bacchettate sulle mani di Salvini e di Conte, dati alla presenza dei Ministri Speranza e Cartabia: insomma, il segnale è chiaro; Draghi se ne infischia del Semestre Bianco e va avanti per la sua strada, con o senza i partiti che, a questo punto, stanno dimostrando di essere utili solo per i numeri che hanno concesso al Governo nei due rami del Parlamento.

