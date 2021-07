EBOLI, COMUNALI 2021. L’APPELLO DI COSIMO ADELIZZI (M5S) ALLE FORZE DI CENTRO SINISTRA

Giorni concitati, pieni di riunioni e incontri che hanno caratterizzato le ultime settimane, con l’unico scopo di rimettere al centro del dibattito politico la crescita e lo sviluppo della città di Eboli. Nelle ultime ore Luca Sgroia, Commissario cittadino del Partito Democratico, ha ritirato la sua disponibilità a candidarsi a Sindaco della città di Eboli alle prossime elezioni amministrative. Un gesto di rilevante importanza, che spiana la strada all’alleanza che unisce il Movimento Cinque Stelle e il centrosinistra e, inoltre, rilancia l’idea di un Patto per Eboli.

Patto annunciato ed auspicato circa un mese fa dal deputato Cosimo Adelizzi, ed evocato in più occasioni a livello nazionale dall’ex premier Giuseppe Conte, ora a capo del processo di rinascita del Movimento. «Onore a Luca Sgroia per il gesto di grande spessore morale che ha compiuto – commenta Cosimo Adelizzi, vicepresidente del Gruppo parlamentare Cinque Stelle alla Camera dei Deputati-. Il suo passo indietro è un gesto di amore per la città. Così da oggi il Metodo Napoli è una concreta realtà anche ad Eboli, e ci permetterà di realizzare progetti ad ampio respiro che per lungo tempo, troppo tempo, sono rimasti nei cassetti del nostro Municipio. Ci sarà tanto lavoro da fare, e non sarà affatto semplice, perché tutte le problematiche che riguardano ad esempio il terzo settore, la sanità, lo sviluppo economico e la transizione ecologica e digitale non possono più essere trascurate. Ero fermamente convinto che ci sarebbe stata la possibilità di creare una coalizione basata sulla collaborazione tra Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico ed altre forze politiche e civiche che vogliono il bene della nostra città, e adesso direi proprio che ci siamo. Con impegno, dialogo e mediazione si può raggiungere sempre la migliore soluzione per tutti.

Proprio per queste ragioni voglio lanciare un appello a tutte le altre forze dell’area di centrosinistra che hanno già ufficializzato una candidatura: facciamo squadra, uniamo le forze per un unico obiettivo: la città di Eboli e il futuro degli ebolitani. Il Movimento 5 Stelle in ogni caso continuerà a porsi come una forza politica costruttiva, che vuole governare questa città pensando solo al benessere dell’intera collettività» – conclude Adelizzi.