EBOLI, COMUNALI 2021. TANTA CONFUSIONE E TANTI DUBBI PER IL DOPO CARIELLO

Si brancola, ancora, nel buio: ad Eboli, nonostante qualche sparuta fuga in avanti di qualche candidato a sindaco, non si riesce ancora a comprendere quali saranno le reali forze in campo, per le Comunali 2021 che dovranno indicare il nome chiamato alla successione dell’ex sindaco Massimo Cariello. Una confusione enorme che regna, tanto nel centro destra quanto nel centro sinistra, con i principali partiti che non hanno ancora espresso una posizione chiara sui nomi e, soprattutto, sulle alleanze. Di certo si assisterà ad una frammentazione del voto, con tanti candidati a sindaco e con qualche coalizione che, probabilmente, esprimerà piu’ di un nome. Un primo turno che potrebbe trasformare in un voto da primarie: con un grande equilibrio ed una enorme difficoltà nel poter pronosticare l’esito di quelle che sono le elezioni comunali piu’ complicate degli ultimi 20 anni per il Comune di Eboli.

