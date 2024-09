EBOLI. L’ASSOCIAZIONE SCHIERARSI EBOLI CHIEDE CHIARIMENTI SUI DATI DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

“Il nuovo anno scolastico è iniziato e dall’assessorato alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione ancora non abbiamo avuto risposta in merito alla nostra richiesta di informazione sui dati relativi alla dispersione scolastica per l’anno 2023/24.”

Lo scrivono i responsabili dell’Associazione Schierarsi Eboli.

A questo punto pensiamo che l’Assessorato non abbia contezza della situazione e non abbia dati da presentarci quindi, tralasciando purtroppo quello che potevamo apprendere dall’anno passato ci chiediamo se per quest’anno è stato previsto un iter di controllo,se

ci sia stato un incontro con i dirigenti scolastici per capire come avere sotto controllo la questione e come monitorare eventuali emergenze. Presupponendo che per l’amministrazione la formazione e la crescita di quelli che saranno il futuro della società sia tra gli elementi fondamentali su cui puntare per costruire l’Eboli che verrà e per garantire una possibilità di futuro migliore per chi proviene da famiglie con difficoltà, ci chiediamo quindi, quali sono le attività che porrà in essere per custodire i nostri ragazzi?

Quali sono i processi di verifica dei dati sulla dispersione scolastica?

Quali sono i rimedi che vorrà mettere in campo in caso di criticità di presenza? Con queste domande ancora una volta chiediamo all’ Assessore Cennamo chiarimenti, auspicando in una risposta questa volta e continuando a metterci a completa disposizione

per un confronto e per pianificare attività preventive o correttive.