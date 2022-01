EBOLI. SALVATORE MARISEI: “2022, ANNO DELLA RIQUALIFICAZIONE PER RIONI PESCARA E PACE”

Ci aspettano mesi di lavoro per i successivi livelli di progettazione che, coordinati del neocostituito Ufficio Progettazione dell’Ente, saranno ancora più orientati verso la ‘città verde, solidale e sostenibile’, per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e risolvere in modo strutturale gli annosi problemi di Eboli.”

Lo scrive l’assessore del Comune di Eboli Salvatore Marisei.

“Sarà un processo partecipato fatto di ascolto e confronto con tecnici e cittadini, con le forze politiche e sociali, nella cornice dell’Urban Center che a breve inaugureremo, ed un banco di prova per realizzare la nuova Eboli che abbiamo raccontato solo pochi mesi fa in campagna elettorale, per cambiare il modo di abitare e vivere gli spazi cittadini.”