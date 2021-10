ED ORA CARLO CALENDA PIACE A TANTI: ANCHE AD ALCUNI CONSIGLIERI REGIONALI

L’effetto Roma espande i suoi effetti anche su Napoli, sul Consiglio Regionale, su alcuni esponenti del centro sinistra che iniziano a guardare con interesse vero a progetto politico di Carlo Calenda e di Azione. Certo, c’è da costruire un partito ma il dato ottenuto dal leader di Azione alle Comunali di Roma apre la mente a mille ragionamenti: un messaggio che funziona, un leader capace e credibile, una valida alternativa a chi, pur volendo rimanere nell’area politica del centro sinistra, non vuole appartenere alla grande alleanza di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ed ecco che iniziano le telefonate, le richieste di un incontro, la curiosità che cresce nei confronti di un movimento, non ancora partito, che parla all’enorme platea dell’elettorato moderato che, dopo lo stop dei sovranisti e dei populisti, pare aumentare il suo peso specifico. A Napoli, in Consiglio Regionale, qualcuno – e forse anche piu’ di qualcuno – ci sta pensando: Azione e Carlo Calenda, una nuova prospettiva politica.

Share on: WhatsApp