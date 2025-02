ED ORA TUTTI ATTENDONO LE DIMISSIONI DI FRANCO ALFIERI DA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E SINDACO DI CAPACCIO

La decisione della Corte di Cassazione, il terzo giudice ad esprimersi sulla misura cautelare nei confronti di Franco Alfieri dopo il Giudice per le Indagini Preliminari ed il Tribunale del Riesame, era considerata, negli ambienti politici, uno spartiacque: da questo momento, in poi, tutti attendono le dimissioni di Franco Alfieri dalla carica di Presidente della Provincia di Salerno e da Sindaco del Comune di Capaccio. Una scelta che, ai piu’, appare inevitabile con alcune conseguenze politiche immediate: con le dimissioni Alfieri aprirebbe la stagione elettorale per il Comune di Capaccio – che andrebbe al voto già in Primavera – ed anche per la Provincia di Salerno dove, l’attuale facente funzioni Giovanni Guzzo, potrebbe convocare le elezioni, per il solo Presidente, già in Primavera. Tutto, come prima, resta nelle mani di Alfieri e la decisione spetta solo ed esclusivamente a lui che, fino ad oggi, pare non aver preso neppure in considerazione l’ipotesi di abbandonare il ruolo a Palazzo Sant’Agostino ed al Comune di Capaccio.

