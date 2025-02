AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “CASO ALFIERI, ADESSO E’ IL MOMENTO DI DIMETTERSI”

“Sul caso Alfieri è arrivato il momento delle dimissioni. Gli ultimi sviluppi del processo sui presunti appalti pilotati ha visto il rigetto dei ricorsi da parte anche da parte della Cassazione, che ha confermato le misure cautelari. In attesa delle motivazioni e restando

garantista fino all’ultimo grado di giudizio, non si può più far finta di nulla. Alla Provincia di Salerno e al Comune di Capaccio Paestum serve una vera guida per uscire dalle sabbie mobili in cui navigano da quasi cinque mesi ”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere

regionale della Campania della Lega.